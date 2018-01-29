Легализации короткоствольного оружия должен предшествовать референдум - Антон Геращенко

Вопрос разрешения свободного обращения короткоствольного огнестрельного оружия может быть решен путем консультативного референдума. Об этом заявил секретарь парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко, комментируя последние инициативы легализовать короткоствольное нарезное оружие.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Геращенко признал: в парламенте нет единого видения, каким именно должен быть закон об обращении с короткоствольным оружием. «Кто-то говорит: давайте мы позволим и короткоствольное оружие, чтобы каждый ходил по улице с ним», — объяснил депутат.

«Я готов это поддержать только в случае, если будет проведен консультативный референдум и большинство граждан Украины скажет: да, давайте это сделаем», — подытожил Геращенко.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что является убежденным сторонником легализации огнестрельного короткоствольного оружия.