Генеральный прокурор отчитался об отдыхе на Сейшельских островах (фото)
Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о своих затратах на отдых семьи на Сейшельских островах. Копию финансовых документов он выложил в Facebook.
По словам генпрокурора, перелет на острова всей семье оплатил сын Александр, который решил отложить «медовый месяц» после свадьбы, чтобы подарить родителям отдых к 30-летию их совместной жизни.
Проживание же на островах генпрокурор и его жена оплатили сами.
Луценко утверждает, что его зарплаты в размере 130−220 тысяч гривен в месяц и доходов жены — депутата Верховной Рады (более 110 тысяч гривен в месяц) хватило для оплаты семидневного отдыха.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко новогодние каникулы провел на Мальдивах.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!! ”