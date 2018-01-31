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Юрий Луценко

Генеральный прокурор отчитался об отдыхе на Сейшельских островах (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

31.01.2018 16:28 276

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Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о своих затратах на отдых семьи на Сейшельских островах. Копию финансовых документов он выложил в Facebook.

По словам генпрокурора, перелет на острова всей семье оплатил сын Александр, который решил отложить «медовый месяц» после свадьбы, чтобы подарить родителям отдых к 30-летию их совместной жизни.

Проживание же на островах генпрокурор и его жена оплатили сами.

Луценко утверждает, что его зарплаты в размере 130−220 тысяч гривен в месяц и доходов жены — депутата Верховной Рады (более 110 тысяч гривен в месяц) хватило для оплаты семидневного отдыха.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко новогодние каникулы провел на Мальдивах.

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