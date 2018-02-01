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Украинско-польские отношения

Польский Сенат посреди ночи поддержал запрет идеологии "бандеризма"

Инф. «ФАКТОВ»

01.02.2018 7:55 170

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Сенат Польши (верхняя палата парламента страны) в ночь 1 февраля, около 3.00 по киевскому времени принял закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за «отрицание преступлений украинских националистов против поляков».

Как сообщает «Укринформ», закон был принят без обсуждения.

«За» проголосовали 57 сенаторов (в основном — от правящей партии «Право и Справедливость»), против — 23 сенатора оппозиционных сил, двое сенаторов воздержались.

Польский сейм проголосовал закон 26 января 2017 года, однако после протестов ряда иностранных государств, в т. ч. Украины и Израиля, президент Польши Анжей Дуда пообещал тщательно изучить документ перед его подписанием.

Оппоненты закона считают, что он вводит цензуру на ведение дискуссий в вопросе вины поляков за преступления во время Второй мировой войны и ухудшает отношения с другими странами.

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