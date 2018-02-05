Рейтинг WTA: Свитолина осталась третьей, Костюк поднялась на 58 позиций

Две украинские теннисистки существенно улучшили свои позиции в опубликованном сегодня обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 15-летняя Марта Костюк, выигравшая на прошлой недели в австралийском Берни свой второй «взрослый» трофей, поднялась еще на 58 позиций в табели о рангах и впервые вошла в топ-200, переместившись с 243-го места на 185-е

Напомню, что месяц назад, перед стартом Открытого чемпионата Австралии, на котором Марта сенсационно дошла до третьего круга, украинка занимала 521-е место в рейтинге сильнейших теннисисток планеты.

Сразу на 20 позиций улучшила свое положение в рейтинге Катерина Козлова, вышедшая на прошлой недели в финал турнира в Тайбэе. Этот успех позволил 23-летней уроженке Николаева переместиться с 85-го на 65-е место в табели о рангах, установив при этом персональный рекорд (предыдущее достижение — 71-е место — было установлено Катериной в сентябре 2017 года).

Что касается остальных наших теннисисток, то они сохранили за собой предыдущие позиции в рейтинге: Элина Свитолина располагается на третьем месте, Леся Цуренко на 40-м, Катерина Бондаренко — на 80-м.

Список сильнейших теннисисток планеты по-прежнему возглавляет датчанка Каролина Возняцки, второе место занимает румынка Симона Халеп. В топ-10 рейтинга также входят испанка Гарбинье Мугуруса, чешка Каролина Плишкова, Елена Остапенко из Латвии, француженка Каролин Гарсия, американка Винус Уильямс, а также немки Анжелик Кербер и Юлия Гергес.