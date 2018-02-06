С 6 февраля неплательщиков алиментов не будут выпускать за границу

Со вторника, 6 февраля, начинает действовать Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности из уплаты алиментов», который существенно усиливает ответственность бывших супругов за неуплату алиментов.

Теперь злостных (а именно: накопивших долг за более чем шесть месяцев) неплательщиков алиментов могут не выпустить за рубеж, лишить права управлять транспортными средствами, а также пользоваться огнестрельным, холодным и травматическим оружием.

Более того, если отец является должником по уплате алиментов суммарно более чем за шесть месяцев, то с 6 февраля для выезда ребенка за рубеж его разрешение также не потребуется. В частности, закон гласит, что тот из родителей, с кем по решению суда проживает ребенок, самостоятельно решает вопрос о временном выезде ребенка за пределы Украины с целью лечения, обучение ребенка за границей, а также отдыха. Основанием для беспрепятственного вывоза ребенка является справка, выданная органом государственной исполнительной службы, о наличии задолженности по уплаты алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев. А также решение суда, в котором указано, что ребенок остался жить именно с тем родителем, с которым он едет за границу.

Более подробно о нормах нового закона и о других нюансах расчета и выплаты алиментов читайте в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Ольги Кормушиной.

Как сообщали fakty.ua, с 5 февраля в Украине заработал публичный реестр должников по уплате алиментов