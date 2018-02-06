Сборную Нидерландов возглавил самый результативный защитник в истории мирового футбола

Королевский футбольный союз Нидерландов объявил о назначении нового главного тренера национальной команды. Им стал 54-летний экс-наставник английского «Эвертона» Рональд Куман, заключивший контракт до окончания чемпионата мира 2022 года.

Бывший защитник «Барселоны», славившийся пушечным ударом, на тренерском мостике «оранжевых» заменил Дика Адвоката. Как известно, под началом 70-летнего ветерана тренерского цеха команда выиграла четыре из пяти встреч, но не смогла пройти отборочную кампанию на чемпионат мира-2018, уступив второе место в группе Швеции по разнице мячей.

Кстати, Рональд Куман, блиставший в 1989—1995 годах в «Барселоне», — самый результативный защитник в истории мирового футбола (193 мяча в 533 поединках). В составе голландской сборной он выигрывал чемпионат Европы, а в футболках ПСВ «Эйндховен» и «Барселоны» — Лигу чемпионов.



За годы тренерской карьеры Куман успел поработать с «Бенфикой», «Валенсией», «Саутгемптоном», «Эвертоном» и несколькими голландскими командами, выигрывая трофеи в Нидерландах, Португалии и Испании.



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