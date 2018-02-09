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Шепелева сбежал из России из-за угрозы ареста,&nbsp;— СМИ

Шепелев сбежал из России из-за угрозы ареста, – СМИ

Инф. «ФАКТОВ»

09.02.2018 12:16 174

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Бывший народный депутат Украины Александр Шепелев сбежал из России после объявления его в розыск.

Как сообщает «РБК-Украина», в России экс-нардепа подозревали в покушении на дачу должностному лицу крупной взятки «через посредника, за совершение заведомо незаконных действий».

По словам источников агентства, Шепелев находился в розыске с 26 декабря 2017 года, а прибыв в Украину, он якобы находился дома у бывшего народного депутата из «Батьківщини».

Как сообщали fakty.ua, у задержанного экс-нардепа изъяли удостоверение сотрудника «министерства госбезопасности ДНР».

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