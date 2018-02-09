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В СБУ назвали основные механизмы финансирования ОРДЛО

В СБУ назвали основные механизмы финансирования ОРДЛО

Инф. «ФАКТОВ»

09.02.2018 12:42 84

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Неустановленные лица в так называемых «ЛНР» и «ДНР» активно используют перевод криптовалют, что является одним из механизмов поставки денег в ОРДЛО, утверждают в СБУ.

«Среди основных выявленных механизмов переправки денег в так называемые „ДНР“ и „ЛНР“ — перевод криптовалют на электронные кошельки неустановленных лиц, перевод денежных средств с использованием электронных платежных систем, в том числе и запрещенных для использования в Украине (например, Qiwi, Yandex), перемещение через линию разграничения денежных средств вне таможенного контроля и с сокрытием от таможенного контроля», — ответили в СБУ на запрос «РБК-Украина».

Напомним, что недавно в Украине разоблачили группу, которая с использованием оборудования для майнинга криптовалют, финансировала боевиков так называемых «ДНР/ЛНР».

Как сообщали fakty.ua, В аэропорту «Борисполь» бдительные таможенники перекрыли схему ввоза в Украину устройств для майнинга криптовалюты на 13 миллионов гривен.

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