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В Ровно продлили карантин из-за гриппа

Инф. «ФАКТОВ»

09.02.2018 12:55 99

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В школах Ровно решено продлить карантин. Учебные заведения останутся закрытыми до 18 февраля. Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций констатировала, что ситуация с гриппом и ОРВИ в городе не улучшилась.

«Если сравнивать с прошлой неделей, то заболеваемость возросла. Город приблизился к эпидемическому порогу», — объяснил заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Виктор Мороз.

По информации телеканала «Ривне 1», среди всех заболевших в городе 39% приходится на детей школьного возраста. Заболели 795 учеников, потому карантином решено охватить все учебные заведения. Закрывать детские сады в городе не видят необходимости, поскольку группы там изолированы.

Следующее заседание комиссии состоится 16 февраля. Там будет дана оценка динамике заболеваемости и будет принято решение о продлении или отмене карантина.

Напомним, в целом по Украине эпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен.

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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.

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