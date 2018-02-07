Минздрав не подтверждает эпидемию гриппа в Украине
Министерство здравоохранения Украины опровергло информацию об эпидемии гриппа в стране. Как сообщила пресс-служба МОЗ, эпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен ни в одном из украинских регионов.
За прошедшую неделю (с 29 января по 4 февраля) ОРВИ заболели почти 214 000 человек.
«Исследовано 190 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, в 48 случаях определены РНК вируса гриппа типа B и в 5 случаях — типа А. С начала сезона прививки против гриппа сделали 180 383 человека. Смертей из-за осложнений от гриппа на этой неделе не зафиксировано», — говорится в сообщении.
Напомним, в Ивано-Франковске от пневмонии умерла женщина, болевшая одновременно гриппом и корью.
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