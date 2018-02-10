Марта Костюк стала автором громкой сенсации на Кубке федерации (обновлено)

Юная украинская теннисистка Марта Костюк стала автором громкой сенсации в ходе матчевой встречи между сборными Австралии и Украины в рамках Второй мировой группы Кубка федерации.

Костюк в своем дебютном матче за сборную сумела обыграть 26-ю ракетку мира Дарью Гаврилову. Украинка одержала победу в двух сетах — 7:6, 6:3.

Стоит отметить, что в возрасте 15 лет и 227 дней Костюк стала самой молодой дебютанткой в составе сборной Украины на матчах Кубка Федерации. Костюк побила рекорд Анастасии Пономаренко (15 лет 282 дня).

В другом поединке дня Людмила Киченок, занимающая 883-е место в мировом рейтинге, уступила лидеру сборной Австралии — 16-й ракетке мира Эшли Барти. Встреча продолжалась почти два часа и завершилась в пользу представительницы Зеленого континента — 4:6, 6:1, 6:4.

Таким образом, счет в матче после первого игрового дня стал ничейным — 1:1.

В воскресенье, 11 февраля, Марта Костюк встретится с Эшли Барти, Людмила Киченок померится силами с Дарьей Гавриловой, в Надежда Киченок вместе с Дарьей Лопатецкой в парном поединке сразятся с Эшли Барти и Кейси Деллакуа.

Напомним, Марта Костюк добыла победу в финале турнира серии ITF Womens Circuit в австралийском Берни, обыграв швейцарку Викторию Голубич 6:4, 6:3.