В результате обстрела в очередной раз повреждена фильтровальная станция на Донетичне

Вследствие обстрела Донецкой фильтровальной станции повреждены бетонные ограждения и помещения фильтров — пробиты бетонные перекрытия. Персонал во время обстрела прятался в бомбоубежище. На 10 утра сегодня, 11 февраля, ДФС работает в штатном режиме, — сообщили в Министерстве временно оккупированных территорий.

Жители Ясиноватского района, у которых станция находится поле в поле зрения, сообщают, что стреляли по станции «традиционно» со стороны боевиков.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция (ДФС), которая находится на неподконтрольной Украине территории, неоднократно подвергалась обстрелу со стороны боевиков, что не раз было зафиксировано, в том числе и мониторинговой миссией ОБСЕ на Донбассе. Разрушение этого объекта инфраструктуры грозит экологической катастрофой, что вызывает обеспокоенность как в Украине, так и у мирового сообщества:

«Прямой или близкий удар только по одной из 900-килограммовых емкостей с высокотоксичным сжиженным хлором для очистки воды, которые хранятся на ДФС, может убить людей в радиусе 200 метров, в том числе персонал объекта, и серьезно нарушить снабжение водой почти до 350 тысяч человек с обеих сторон линии соприкосновения», -- считают в ОБСЕ

«Такие действия также увеличивают риск экологической катастрофы на Донбассе, учитывая роль СЦКК в содействии восстановления критической гражданской инфраструктуры, в частности, Донецкой фильтровальной станции, где хранится большое количество сжиженного хлорной газа», — говорится в заявлении, распространенном посольством Великобритании в Украине.