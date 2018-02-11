Лидер «Реала» Криштиану Роналду оформил хет-трик, забив 550-й мяч в карьере (видео)

Бенефисом Криштиану Роналду, которому 5 февраля исполнилось 33 года, завершился матч чемпионата Испании «Реал» -- «Реал Сосьедад» (5:2). Трижды поразив ворота команды из Сан-Себастьяна, обладатель «Золотого мяча» преодолел отметку в 550 мячей в клубной карьере (заодно португалец записал в свой актив 100-й дубль на клубном уровне). Пять раз Роналду отличился в составе «Спортинга», 118 — в «МЮ» и 428 — в футболке «Реала».

Тем временем сбавил обороты лидер «Барселона», которая не выиграла в ла лиге второй матч подряд. После ничьей в каталонском дерби с «Эспаньолом» (1:1) команда Эрнесто Вальверде на родном «Камп Ноу» не смогла «распечатать» ворота «Хетафе» (0:0).

Осечка Месси и компании позволила приблизиться к «Барсе» другим грандам: «Малага» -- «Атлетико» -- 0:1, «Севилья» -- «Жирона» -- 1:0.

Положение лидеров после 23 туров:1. «Барселона» -- 59 очков; 2. «Атлетико» -- 52; 3. «Реал» -- 42 (22); 4. «Валенсия» -- 40 (22); 5. «Вильярреал» -- 37; 6. «Севилья» -- 36.

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