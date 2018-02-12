В Томской области разбился вертолет, перевозивший женщину, которая подожгла свой дом
В понедельник, 12 февраля, в Томской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8. На борту находились шесть человек, двое из них погибли. Четверо с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу города Стрежевой.
Причины трагедии выясняются. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Между тем Mash сообщает, что вертолет должен был доставить в Стрежевой 45-летнюю женщину, которая в состоянии аффекта подожгла собственный дом. Она не пострадала, однако ее психическое состояние вызывало опасения. Дом сгорел полностью.
Напомним, 11 февраля в Подмосковье произошла крупная авиакатастрофа — потерпел крушение самолет Ан-148.
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