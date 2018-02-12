Большой склад оружия на Виннитчине обнаружили благодаря… хорошему слуху участкового (фото, видео)

Обнаружить и изъять этот довольно крупный арсенал оружия и боеприпасов правоохранителям удалось случайно. По словам заместителя начальника Винницкого областного главка Нацполиции Украины Александра Цымбалюка, полицейским поступила информация, что в домовладении одного из сел Оратовского района могут храниться наркотики и оружие. В то же время неофициально «ФАКТАМ» стало известно, что добыл эти сведения местный участковый, которому случайно удалось услышать об арсенале, спрятанном в доме, где проживает 63-летняя пенсионерка. О чем он и доложил своему руководству.

«На основании собранных материалов и после получения решения суда правоохранители провели обыск в этом домовладении. В результате на чердаке дома, а также в хозяйственной постройке были обнаружены: 6 реактивных противотанковых гранатометов, 10 гранат и 27 запалов к ним, почти две тысячи патронов разного калибра, 2 пистолета иностранного производства, а также выстрелы и части к гранатомету РПГ-7», — говорит Александр Цымбалюк.

По предварительным выводам экспертов-взрывотехников, обнаруженные гранатометы находились в снаряженном состоянии и вполне могли быть использованы. Кроме этого, во время обыска полицейские обнаружили брикеты тротила и военное снаряжение, среди которого был и бронежилет, а также… рисунки детей, которые обычно отправляются маленькими украинцами нашим военным в зону АТО. Это обстоятельство может указывать на то, что обнаруженное вывезено с Донбасса.

По словам 63-летней женщины, она не знала о хранившемся у нее в мешках «богатстве» и уверяла, что все найденное принадлежит ее сыну — 35-летнему военнослужащему одной из воинский частей Виннитчины, который ранее проходил службу в зоне АТО.

Через несколько часов правоохранители задержали возможного владельца обнаруженного арсенала. Во время осмотра его автомобиля был найден и изъят пистолет Макарова со снаряженным магазином к нему, а в сумке оказались полсотни патронов и граната РГД.

«По данному факту начато уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины „Ношение, хранение, покупка, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения“, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В рамках этого расследования устанавливаются происхождение арсенала и цель его хранения. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания, с ним работают следователи», — добавил Александр Цымбалюк.

Как стало известно «ФАКТАМ», задержанный 35-летний старший лейтенант не особо стремится сотрудничать со следствием. В частности, он пока не говорит, каким образом ему удалось вывезти все это «богатство» из воинской части на Донбассе в тихое село на Виннитчине.

Ранее fakty.ua сообщали, что на Донбассе полицейские обнаружили в подвале крупный схрон боеприпасов.



Фото и видео пресс-службы Винницкого областного главка Нацполиции Украины