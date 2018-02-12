В Нью-Йорке срочно госпитализировали невестку Трампа

В понедельник, 12 февраля, в Нью-Йорке была срочно госпитализирована невестка президента США Дональда Трампа. Как сообщает телеканал NBC News, Ванесса Трамп, жена Дональда Трампа-младшего, старшего сына главы государства и его первой супруги Иваны Трамп, открыла письмо, адресованное ее мужу.

В конверте оказался подозрительный белый порошок. Секретная служба США, отвечающая за безопасность президента и ближайших членов его семьи, решила не рисковать и тут доставила Ванессу в одну из больниц на Манхэттене. В этот же медицинский центр привезли еще двух человек, находившихся в одном помещении с невесткой президента.

Пока американские правоохранительные органы заверяют, что никто из госпитализированных не пострадал. Все трое чувствуют себя нормально. Подчеркивается, что госпитализация является мерой предосторожности.

Напомним, в сентябре 2001 года США оказались охвачены сотнями случаев, когда различные люди, чаще всего политики, государственные служащие, финансисты, журналисты получали конверты с подозрительным белым порошком внутри. В ряде случаев в порошке оказались споры сибирской язвы. Скончались пять человек. Еще 17 заразились, но их удалось спасти. Расследованием занималось ФБР.

Обвинения были предъявлены в итоге ученому Брюсу Айвинсу. В июле 2008 года он покончил с собой, вызвав у себя передозировку ацетаминофена.