Саакашвили заявил в Варшаве, что попытается вернуться в Украину

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в будущем намерен возвратиться в Украину. Об этом он заявил в понедельник в комментарии одному из телеканалов.

«Конечно, я буду возвращаться в Украину, я найду, как это сделать. Я думаю, что сейчас нам нужно продолжать нашу борьбу», — сказал он.

По мнению политика, нынешнюю власть «нужно отстранить от власти мирным путем, чтобы спасти украинскую экономику, уменьшить тарифы, чтобы прекратить массовый выезд людей из Украины в Европу».

Ранее «Факты» сообщали, что в понедельник Михаил Саакашвили был задержан людьми в камуфляжной форме в Киеве, затем его отправили частным самолетом в Польшу. Погранслужба Украины позднее заявила, что Саакашвили был выслан в Польшу и не имеет юридических оснований для возвращения на Украину.

Несколько сотен сторонников экс-президента Грузии проводили сегодня протестную акцию возле администрации президента Украины, требуя его отставки. В ходе столкновения с полицией один из митингующих был задержан.

Саакашвили по прибытию в Польшу заявил, что о своих дальнейших планах планирует рассказать на пресс-конференции во вторник. Он уже подтвердил, что запланированный на 18 февраля марш его сторонников в Киеве не будет отменен.

