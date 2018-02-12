Саакашвили заявил в Варшаве, что попытается вернуться в Украину
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в будущем намерен возвратиться в Украину. Об этом он заявил в понедельник в комментарии одному из телеканалов.
«Конечно, я буду возвращаться в Украину, я найду, как это сделать. Я думаю, что сейчас нам нужно продолжать нашу борьбу», — сказал он.
По мнению политика, нынешнюю власть «нужно отстранить от власти мирным путем, чтобы спасти украинскую экономику, уменьшить тарифы, чтобы прекратить массовый выезд людей из Украины в Европу».
Ранее «Факты» сообщали, что в понедельник Михаил Саакашвили был задержан людьми в камуфляжной форме в Киеве, затем его отправили частным самолетом в Польшу. Погранслужба Украины позднее заявила, что Саакашвили был выслан в Польшу и не имеет юридических оснований для возвращения на Украину.
Несколько сотен сторонников экс-президента Грузии проводили сегодня протестную акцию возле администрации президента Украины, требуя его отставки. В ходе столкновения с полицией один из митингующих был задержан.
Саакашвили по прибытию в Польшу заявил, что о своих дальнейших планах планирует рассказать на пресс-конференции во вторник. Он уже подтвердил, что запланированный на 18 февраля марш его сторонников в Киеве не будет отменен.
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