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Крушение самолета в Бельгии

В Бельгии разбился прогулочный самолет: погибли двое людей

Инф. «ФАКТОВ»

13.02.2018 1:56 65

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Прогулочный самолет разбился в понедельник в пригороде бельгийского города Хасселт, при этом погибли пассажир и пилот погибли.

Об этом со ссылкой на представителей городской администрации сообщает издание Le VIF.

«Два человека погибли в результате несчастного случая на пассажирском самолете в Хасселте после того как самолет врезался в опору линии электропередач между Хасселтом и Люмменом», — говорится в сообщении.

При этом представители полиции указывают, что версия о крушении является пока что предварительной, и окончательный ответ о причине катастрофы должно дать следствие.

Ранее «Факты» сообщали о том, что под Москвой разбился пассажирский самолет Ан-148.

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