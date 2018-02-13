В Бельгии разбился прогулочный самолет: погибли двое людей
Прогулочный самолет разбился в понедельник в пригороде бельгийского города Хасселт, при этом погибли пассажир и пилот погибли.
Об этом со ссылкой на представителей городской администрации сообщает издание Le VIF.
«Два человека погибли в результате несчастного случая на пассажирском самолете в Хасселте после того как самолет врезался в опору линии электропередач между Хасселтом и Люмменом», — говорится в сообщении.
При этом представители полиции указывают, что версия о крушении является пока что предварительной, и окончательный ответ о причине катастрофы должно дать следствие.
Ранее «Факты» сообщали о том, что под Москвой разбился пассажирский самолет Ан-148.
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