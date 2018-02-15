Как простым украинцам купить акции зарубежных компаний?

Отныне ценные бумаги, размещенные на зарубежных биржах, стали доступны не только для крупных инвесторов, но и для любого гражданина Украины

На днях произошло довольно важное событие как для отечественного фондового рынка, так и для многих украинцев. Теперь ценные бумаги, размещенные на зарубежных биржах, стали доступны не только для крупных инвесторов, но и для любого гражданина Украины. Соответствующее решение принято совместно Национальным депозитарием Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Отныне любой украинец может купить иностранные ценные бумаги и свободно ими распоряжаться: продавать, дарить, передавать по наследству. Кроме того, существенно упрощена процедура допуска ценных бумаг иностранных эмитентов на украинский фондовый рынок и сняты ограничения по их обращению.

«Нам нужно оживить украинский рынок ценных бумаг, — заявил председатель правления Национального депозитария Украины Миндаугас Бакас. — Один из способов — обеспечение инвесторов эффективной инфраструктурой для приобретения иностранных активов. Решение об упрощении доступа иностранных ценных бумаг играет в этом процессе одну из главных ролей. В результате упростилась процедура входа ценных бумаг на рынок. Теперь все, что необходимо сделать эмитенту для получения разрешения на допуск ценных бумаг иностранной компании — заполнить стандартную форму заявления. Количество ценных бумаг в обращении для их владельцев пока не ограничивается».

Но нас в первую очередь интересует, как эти новшества отразятся на простых гражданах, желающих вкладывать сбережения в ценные бумаги перспективных, стремительно развивающихся зарубежных компаний. Так ли все просто и гладко, как заявляют государственные чиновники? Об этом «ФАКТАМ» рассказал председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо.

— Действительно ли теперь любой гражданин Украины может приобретать ценные бумаги зарубежных компаний?

— Может. Это значит, что вы сможете купить акции Tesla, Apple, если вы — хипстер, или McDonald's Corporation — если вы сторонник традиционных ценностей. Правда при одном условии. Новые правила касаются не инвестирования в иностранные ценные бумаги вообще, а в те из них, которые обращаются на территории Украины. А это произойдет, если эти компании захотят, чтобы их акции торговались на территории Украины. То есть котировались на украинских фондовых биржах, обслуживал вас украинский брокер, сделки исполнялись в Национальном депозитарии, а расчеты осуществлялись в украинских банках.

Опуская комментарии насчет украинских бирж и брокеров, зададимся только одним вопросом: зачем Apple надо выводить часть обращения своих бумаг с биржи NASDAQ, а McDonald’s — с Нью-Йоркской фондовой биржи, крупнейших мировых площадок, где они торгуются сейчас. Что им это даст? Как они объяснят своим акционерам, наблюдательным советам и государственным регуляторам такое желание? Разве что благотворительностью и стремлением оживить украинский фондовый рынок, который почти мертв.

-- Александр, а какие именно ценные бумаги теперь могут покупать украинцы?

— Пока ничего не изменилось. Не думаю, что в ближайшем будущем мы увидим очередь из иностранных эмитентов возле офиса Национального депозитария, одержимых желанием начать обращение своих бумаг на территории Украины. Украинцы, имеющие средства и желание инвестировать, не зараженные криптовалютным психозом, давно нашли нужные решения и инвестируют в иностранные бумаги. Существует масса международных посредников, которые предоставляют такие услуги, любой приличный иностранный банк предоставляет брокерский сервис и набор финансовых инструментов, которые на украинском рынке вряд ли появятся в обозримом будущем. А открыть счет в иностранном банке сейчас значительно проще. Есть, конечно, некоторые формальности в части налогообложения, валютного контроля, происхождения капитала, но западные финансовые учреждения уж давно с ними освоились.

Хотелось бы порекомендовать быть особенно внимательными тем гражданам, которые обязаны подавать е-декларацию, а таких у нас более миллиона. Мировая финансовая система становится все более прозрачной, на днях объявлено о ликвидации в Европе банковской тайны, так что попытки использовать иностранные активы для сокрытия украинских доходов могут кончиться плачевно. В первую очередь это относится к политически активным лицам — они являются отдельной категорией инвесторов с особо жесткими условиями контроля и повышенной ответственностью.

Что касается украинского фондового рынка, то тут пока рекомендация одна и простая: держаться от него как можно дальше. Если, конечно, вы не сотрудник банка или финансовой компании, который обязан иметь дело с украинскими бумагами по долгу службы.

Отдельный вопрос, который, вероятно, вскоре будет расследоваться, — это изучение российской «оккупации» украинского фондового рынка. Речь о скупке прокремлевскими инвесторами важнейших рыночных институтов, проводившейся задолго до открытой агрессии и аннексии и во многом подготовившей их «успех».

Именно тогда были созданы условия, в которых сейчас невозможно провести привлечение средств даже на оборонные нужды, выгодно продать приватизируемые объекты, обеспечить инвестирование пенсионных средств и сделать многое другое, что должен выполнять фондовый рынок. Люди, ответственные за эту «спецоперацию», до сих пор прекрасно себя чувствуют и занимают ответственные должности, надеясь, что у правоохранительных органов не хватит компетентности разобраться в их деятельности. Напрасно. Надо понимать, что украинский фондовый рынок строился на средства международной финансовой помощи, в том числе на деньги американских налогоплательщиков. И очень скоро может встать вопрос, почему Украина не использует подаренные ей инструменты, а продолжает ходить с протянутой рукой.

— Каким образом происходит приобретение зарубежных ценных бумаг? Что для этого нужно?

— Схема одинакова во всех странах. Есть эмитент, тот же Аррle, который бумаги выпускает. Есть биржа — рынок, где они торгуются. Есть брокеры, которые вхожи на этот рынок и имеют право там торговать. Есть депозитарий, в котором ведутся счета и исполняются сделки. Вы заключаете договор с брокером, он отправляется на биржу, покупает и продает бумаги для вас. За это получает свою комиссию. Если по итогам года вам удалось получить доход — вы заплатите с него подоходный налог.

— Как регистрируется переход собственности на ценные бумаги?

— Практически все активно торгующиеся бумаги существуют в электронном виде — как записи на особых счетах в специальных учреждениях депозитариях. Непосредственного контакта с этими учреждениями отдельный инвестор не имеет, все коммуникации с ним идут через брокера, который и проводит расчеты, предоставляет подтверждение перехода прав собственности, вычисляет доход и налоговые последствия.

— Уплачивается ли какой-то налог, сбор или комиссия при покупке ценных бумаг?

— Подоходный налог платится по итогам финансового года в общем порядке, хотя есть категории бумаг, на доходы от которых устанавливаются льготы. Комиссии устанавливаются самостоятельно организациями — посредниками. Часто это процент от оборота, что побуждает недобросовестных брокеров «расторговывать» клиента, побуждать его совершать как можно больше сделок. Подобным грешат не только украинские посредники. Даже если вы можете позволить себе открыть счет в швейцарском банке и отдать ему в управление крупную сумму денег, расслабляться не следует. Есть специальные консалтинговые компании, которые обеспечивают мониторинг за операциями банка и проверяют правильность начисления им доходов и снятие комиссий.

— Каким образом украинцам можно зарабатывать на зарубежных ценных бумагах? Как получать дивиденды?

— Есть два основных способа. Или вы сами изучаете рынок, накапливаете знания и опыт, особенно опыт финансовых потерь, заключаете сделки с теми инструментами, которые считаете походящими. Или выбираете себе посредника и отдаете ему деньги в управление — помня при этом, что мошенников не становится меньше.

— А как наши соотечественники могут продать принадлежащие им ценные бумаги?

— Так же, как и купить.

— Стоит ли украинцам вкладывать свои сбережение в акции зарубежных компаний?

— Только если вы уверены, что мотивы такого шага полностью рациональны и соответствуют вашим возможностям, риски целиком осознаются и защитные мероприятия предпринимаются, у вас есть необходимые знания, навыки и время их совершенствовать, — лишь тогда можно приступить к поиску надежного консультанта и брокера и начинать. Прежде всего, следует проработать личную инвестиционную стратегию и финансовый план, сформировать портфель, наладить получение актуальной информации.