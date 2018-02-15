В Ивано-Франковске врачи создали ребенку искусственный мочевой пузырь (фото)

Уникальную сложнейшую операцию провела бригада детских урологов Ивано- Франковского национального медицинского университета во главе с руководителем клиники детской хирургии профессором Александром Фофановым.



— Операцию сделали 12-летнему мальчику, у которого в связи с врожденной патологией был резко уменьшенный в размерах, не функционирующий, рубцами измененный мочевой пузырь (микроцист). Вследствие этого у ребенка возникло возвращение мочи в почки и полное ее недержание, что вызвало угрозу потери функции почек и приводило к социальной дезадаптации ребенка, — сообщили «ФАКТАМ» в университете.

— Операция состояла в создании искусственного мочевого пузыря из тонкой кишки ребенка (аутотрансплантация). Кроме того, дополнительно проведена операция по созданию мочеиспускательного канала из аппендикса больного. Одновременно сделаны антирефлюксная операция на обоих мочеточниках, а также операция по ушиванию шейки мочевого пузыря. Все это дало больному возможность держать мочу и сохранить почки от повреждения. В настоящий момент пациент чувствует себя хорошо, цель хирургического лечения достигнута, — сообщил профессор Александр Фофанов. Он также отметил, что ранее большинство подобных пациентов обращались за помощью в зарубежные клиники.

* Бригада хирургов (слева направо): уролог Богдан Зиняк, профессор Александр Фофанов, уролог Богдан Бабяк

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