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На Житомирщине братья привязали мужчину за ноги к телеге и таскали волоком по селу

Михаил СЕРГУШЕВ, «ФАКТЫ»

16.02.2018 16:23 431

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ЧП случилось в селе Квитневе, что на Житомирщине. Двое братьев, одному из которых 29, а другому 34 года, заподозрив в краже шифера своего односельчанина, сначала избили его, а потом привязали к телеге и возили по селу. Об этом «ФАКТАМ» рассказали в сельсовете Квитневого:

«Никто ничего вам комментировать официально не будет. Этих братьев все боятся. Они то одного побьют, то другого. Виктор, над которым они поиздевались, — местный житель. Безобидный парень, но любит выпить. Братья к нему: «Ты украл!» А Витя сроду чужого не возьмет. Они его побили сильно. Показалось мало. Привязали за ноги к конной подводе и протащили волоком по селу. Одна женщина увидела, вышла на улицу, не побоялась. Накричала на братьев, они Виктора и отпустили.

Мы вызвали «скорую». Сейчас этот мужчина в больнице".

«Братьев пока не задерживали, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-офицер управления нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко. - В содеянном они признались лишь частично. Говорят, что действительно побили односельчанина, но к телеге, говорят, не привязывали.

Местные жители наотрез отказываются давать показания. Поэтому мы ждем результатов экспертизы о характере телесных повреждений потерпевшего. Уже после этого будем сообщать братьям о подозрении и избирать меру пресечения".

Ранее fakty.ua сообщали о случае, произошедшем недавно под Киевом. В селе Новые Петровцы Вышгородского района конфликт пытались разрешить с помощью гранаты.

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