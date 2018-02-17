Представительница Словакии стала первой биатлонисткой, побеждавшей на трех Олимпиадах подряд
Анастасия Кузьмина, победившая в сегодняшнем женском масс-старте на Играх в Пхенчхане, стала первой биатлонисткой, побеждавшей на трех Олимпиадах подряд. 33-летняя уроженка российской Тюмени, выступающая с 2008 года за Словакию, ранее выигрывала спринтерские гонки в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.
Кроме того, завоевав сегодня третье олимпийское «золото» в карьере, Кузьмина догнала по этому показателю белоруску Дарью Домрачеву, которая также начинала заниматься биатлоном в России, и немку Кати Вильхельм. При этом немецкая биатлонистка завоевала одну высшую награду в эстафете (Солт-Лейк-Сити-2002), тогда, как Кузьмина и Домрачева добились максимального успеха на Олимпиадах в личных гонках.
Добавлю, что теперь в активе Анастасии Кузьминой числятся шесть олимпийских медалей — три золотых и три серебряных. Ровно половину из них словацкая биатлонистка завоевала на нынешних Играх в Пхенчхане — «золото» в масс-старте, и два «серебра» — в индивидуальной гонке и гонке преследования.
В рамках биатлонных состязаний на Олимпиаде осталось провести четыре гонки: 18 февраля (воскресенье) — масс-старт у мужчин (13.15), 20-го (вторник) — смешанная эстафета (13.15), 22-го (четверг) — женская эстафета (13.15) и 23-го — мужская эстафета (13.15). Все гонки в прямом эфире покажет телеканал «UA-Перший».
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”