Представительница Словакии стала первой биатлонисткой, побеждавшей на трех Олимпиадах подряд

Анастасия Кузьмина, победившая в сегодняшнем женском масс-старте на Играх в Пхенчхане, стала первой биатлонисткой, побеждавшей на трех Олимпиадах подряд. 33-летняя уроженка российской Тюмени, выступающая с 2008 года за Словакию, ранее выигрывала спринтерские гонки в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.

Кроме того, завоевав сегодня третье олимпийское «золото» в карьере, Кузьмина догнала по этому показателю белоруску Дарью Домрачеву, которая также начинала заниматься биатлоном в России, и немку Кати Вильхельм. При этом немецкая биатлонистка завоевала одну высшую награду в эстафете (Солт-Лейк-Сити-2002), тогда, как Кузьмина и Домрачева добились максимального успеха на Олимпиадах в личных гонках.

Добавлю, что теперь в активе Анастасии Кузьминой числятся шесть олимпийских медалей — три золотых и три серебряных. Ровно половину из них словацкая биатлонистка завоевала на нынешних Играх в Пхенчхане — «золото» в масс-старте, и два «серебра» — в индивидуальной гонке и гонке преследования.

В рамках биатлонных состязаний на Олимпиаде осталось провести четыре гонки: 18 февраля (воскресенье) — масс-старт у мужчин (13.15), 20-го (вторник) — смешанная эстафета (13.15), 22-го (четверг) — женская эстафета (13.15) и 23-го — мужская эстафета (13.15). Все гонки в прямом эфире покажет телеканал «UA-Перший».