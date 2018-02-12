Лучшая из украинок стала 18-й в биатлонной гонке преследования на Олимпиаде

В южнокорейском Пхенчхане прошла женская гонка преследования, в которой приняли участие две украинские спортсменки — Вита Семеренко и Анастасия Меркушина. Стартовые позиции в этом виде программы распределялись по итогам состоявшегося 10 февраля спринта, в котором Вита заняла 14-е место, а Анастасия — 55-е. Также в гонке преследования должна была принять участие Валя Семеренко (46-е место в спринте), однако спортсменка так и не вышла на старт дистанции.

К сожалению, сегодняшняя гонка не принесла особых дивидендов ни Вите Семеренко, ни Анастасии Меркушиной. Обоим украинкам не удалось продемонстрировать чистую стрельбу и вклиниться в борьбу за медали. В частности, Вита Семеренко, стартовавшая 14-й, допустила четыре промаха и финишировала на 18-й позиции, а Анастасия Меркушина, ушедшая в гонку 55-й, с пятью промахами заняла 46-е место в итоговом протоколе.

Победителем сегодняшней гонки стала немка Лаура Дальмайер, завоевавшая уже второе «золото» на нынешней Олимпиаде (она также была первая в спринте), серебряная медаль досталась Анастасии Кузьминой из Словакии (стартовала 13-й), бронзовая — француженке Анаис Бесконд (19-й).

Олимпиада-2018. Гонка преследования. Женщины

1. Лаура Дальмайер (Германия) — (0+1+0+0) 30:35,3

2. Анастасия Кузьмина (Словакия) — (0+1+2+1) +29,4

3. Анаис Бескон (Франция) — (0+0+1+0) +29,6

…18. Вита Семеренко (Украина) — (2+1+1+0) +2:19,1

…46. Анастасия Меркушина (Украина) — (0+2+2+1) +4:55,1

Сегодня, 12 февраля, в Пхенчхане также состоится мужская гонка преследования.

С графиком проведения и расписанием телетрансляций биатлонных соревнований на Олимпиаде-2018 вы можете ознакомиться здесь.