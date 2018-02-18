ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.18 февраля 2018

Кто-то может сразу возразить мне: дескать, эти два вида искусства и сравнивать-то ни в коем случае нельзя. Ни за что. И все тут. Но я продолжаю настаивать на своем — они очень созвучны. Балет и фигурное катание. И там — полет в отточенном до мелочей танце, и тут — каждый шаг, каждый прыжок, каждый поворот головы и взмах руки продуманы до малейшей детали. И костюмы, и музыка, и вдохновенный запал исполнителей задуманного постановщиками сюжета — всё так созвучно!..

Помню, мы говорили об этом с первой олимпийской чемпионкой в независимой уже Украине Оксаной Баюл, которая была гостьей прямой линии с читателями «Фактов». Уже прошло много лет после ее грандиозной победы в норвежском Лилехаммере. Ей к тому времени уже довелось пережить и испытание всемирной славой, и позор громких скандалов. Она была совсем другой, не такой, как знали ее прежде. Она говорила с американским акцентом, подбирая слова. Она заливисто и безудержно хохотала, демонстрируя свои крупные ровные зубы. Она, не стесняясь, плакала, вспоминая бабушку, воспитавшую ее, брошенную в детстве родителями. Она легко рассказывала, как уже в Америке излечилась от пьянства. Она в порыве искренних чувств, узнав о том, что мое детство, как и ее, прошло в школе-интернате, бросилась обнимать меня так, как это могут делать только обделенные родительским вниманием интернатские дети — родственные души…

Вспомнил встречу с Оксаной сейчас не случайно. На днях чемпионкой Олимпийских Игр в Южной Корее стала еще одна наша землячка — Алена Савченко. Родилась она под Киевом, в Обухове. Но не имея никаких возможностей нормально тренироваться и достойно выступать на крупных соревнованиях, Алена переехала в Германию, где благодаря надлежащей финансовой поддержке и прекрасным условиям для тренировок сумела в парном катании добиться высших мировых титулов. А теперь еще и Олимпиаду выиграла. Причем, в последнем упражнении, ценой неимоверных усилий. Установив мировой рекорд по количеству набранных за выступление баллов. Сказался украинский упертый характер. Показала всем, как нужно стремиться к победе. Правда, золотую награду получала под флагом Германии…

Сколько их, непризнанных у нас настоящих украинских талантов, разбрелись по всему миру в поисках, нет, не славы — простого человеческого счастья?!

Которое во многих странах воздается (не всегда, но как правило) за адский труд и природный талант, что чаще всего и приводит к общепризнаваемому успеху. Везде. Но не у нас. Как правило…

Кстати, сегодняшнюю композицию любители балета могли видеть в столичной Опере в прошлом году, когда там на протяжении нескольких месяцев выставлялась прекрасная серия испанских фарфоровых произведений, посвященных теме балета. А сейчас, приветствуя этой красотой нынешних именинников, от души желаю им добра и счастья. И им, и всем нам. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ

ИНТЕРМЕЦЦО

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 1999 — 2002

Скульптор: Antonio Ramos

Размер: 44×59 cm

Лимитированная серия 1000 изделий