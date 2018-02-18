"Золотой" прыжок украинца Абраменко на Олимпиаде-2018 (видео)

Как уже сообщали fakty.ua, сегодня, 18 февраля, украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал «золото» на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Предлагаем вашему вниманию видео решающего прыжка Back Full-Full-Double Full, который принес 29-летнему спортсмену из Николаева 128,51 балла и высшую награду соревнований.

Напомню, что награда Абраменко стала первой медалью Украины в олимпийских соревнованиях по фристайлу. Также это третья золотая награда нашей страны на зимних Олимпиадах: до этого на высшую ступень пьедестала почета поднималась фигуристка Оксана Баюл в 1994 году в Лиллехаммере, а также эстафетная четверка биатлонисткок (Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Вита и Валя Семеренко) в 2014-м в Сочи.