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В Праге почтили память героев Небесной сотни

В Праге почтили память героев Небесной сотни

Инф. «ФАКТОВ»

18.02.2018 23:59 94

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В столице Чехии — Праге — в воскресенье, 18 февраля, почтили память героев Небесной сотни.

Об этом сообщает Посольство Украины в Чехии.

«На Старогородской площади Праги состоялся памятный митинг, на котором выступил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис. Участники акции запустили в пражское небо символические белые шарики с портретами героев Небесной сотни», — говорится в сообщении.

Настоятель греко-католической церкви Святого Климента отец Василий Сливоцкий также отслужил панихиду на Ольшанском кладбище Праги возле памятного знака героям Небесной сотни.

Напомним, в Украине объявлен открытый конкурс проектов «Мемориала Небесной сотни». Победитель станет известен уже 20 февраля, а окончательные результаты конкурса объявят в июне.

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