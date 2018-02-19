Младшего брата Кейт Миддлтон бросила невеста (фото, видео)

Младший брат герцогини Кембриджской, 30-летний Джеймс Миддлтон расстался со своей невестой — британской актрисой и телеведущей Донной Эйр. Это подтвердила журналистам сама Донна. «Джеймс и я уже больше не вместе. Мы разошлись еще в декабре, но остались лучшими друзьями и всегда ими будем», — приводит ее слова журнал Hello!

Роман 30-летнего бизнесмена Джеймса (которому принадлежит компания, специализирующаяся на выпечке тортов) и 38-летней Донны продлился пять лет. Они познакомились в феврале 2013 года в эксклюзивном лондонском клубе. У Эйр имеется 14-летняя дочь Фрейя от отношений с мультимиллионером Дэмианом Эспиналлом.

В ноябре 2016 года, Джеймс дал понять, что у него самые серьезные намерения. «Я очень люблю Донну. Брак меня абсолютно не пугает… Она делает меня очень счастливым. Я думаю, что я тоже делаю ее очень счастливой. Я хочу детей», — заявлял он.

В мае прошлого года Джеймс и Донна вместе присутствовали на свадьбе Пиппы Миддлтон, которая приходится Джеймсу старшей, а Кейт Миддлтон — младшей сестрой.

В январе этого года Миддлтона видели в зале на съемках телешоу «Танцы на льду», участницей которого является Эйр. Он оказывал Донне моральную поддержку.

На днях Донна уже появилась на публике с новым бойфрендом -34-летним бизнесменом Беном Каррингтоном.

Теперь Джеймс Миддлтон (стоит третий справа) — член королевской семьи, дядя будущего короля Великобритании

У Донны уже новый бойфренд