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кибербезопасность

Военнослужащие-киберзащитники будут получать двойную зарплату

Инф. «ФАКТОВ»

21.02.2018 16:37 178

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Военные и представители других ведомств, занимающиеся киберзащитой и кибербезопасностью, будут получать надбавку к зарплате — до 100% должностного оклада. Такое решение принял Кабинет министров Украины.

Как сообщает РБК-Украина, постановление правительства распространяется на лиц, занимающихся кибербезопасностью и киберзащитой в таких структурах, как Вооруженные Силы, СБУ, Служба внешней разведки и другие разведывательные органы, а также Государственная служба спецсвязи и защиты информации.

Вознаграждение составит до 100% должностного оклада с учетом надбавок за воинское звание и выслугу лет.

Напомним, ранее было анонсировано, что в рядах Вооруженных Сил Украины будут созданы кибервойска, поскольку киберугроза стала элементом современной гибридной войны.

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