В возрасте 99 лет скончался духовный наставник 12 президентов США (фото)

В штате Северная Каролина у себя дома умер знаменитый проповедник-евангелист Билли Грэм, которого называли «пастором Америки». Ему было 99 лет. Преподобный Грэм был консультантом и духовным наставником 12 президентов США (от Гарри Трумена до Барака Обамы) и многих американских политиков. В наиболее близких отношениях он состоял с Дуайтом Эйзенхауэром, Линдоном Джонсоном, Ричардом Никсоном. А также дружил с защитником прав афроамериканцев Мартином Лютером Кингом.

Грэм обращался с проповедями к людям всего мира с экрана телевизора, собирал целые стадионы. Он 60 раз попадал в первую десятку рейтинга самых почитаемых людей на Земле, составляемого Институтом Гэллапа.

Последние годы проповедник тяжело болел. У него был диагностирован рак простаты, а также болезнь Паркинсона и гидроцефалия.

«ВЕЛИКИЙ Билли Грэм умер. Никто не мог с ним сравниться. Его будет не хватать всем христианам и всем религиям», — написал действующий президент Дональд Трамп в Twitter.