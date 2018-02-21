Россию точно лишат бронзовой медали Олимпиады в Пхенчхане

Россия гарантировано будет лишена бронзовой медали Игр-2018 в Пхенчхане, завоеванной керлингистами Анастасией Брызгаловой и Александром Крушельницким (на фото) в дабл-миксте. Это стало известно после того, как Крушельницкий, проваливший допинг-тест на нынешней Олимпиаде (в его анализах был обнаружен запрещенный препарат мельдоний), отказался от слушаний своего дела в Спортивном арбитражном суде (CAS). Дело российского спортсмена должно было рассматриваться завтра, 22 февраля.

«Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинга. Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжёлый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил. Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещённого вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков. В связи с этим, взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно".

Напомню, что допинг-проба «Б» российского керлингиста Александра Крушельницкого также дала положительный результат, как и взятая ранее проба «А».

Как уже сообщали fakty.ua, специальная комиссия МОК следит за тем, как российские спортсмены соблюдают правила, которые Международный олимпийский комитет установил относительно их участия в нынешней Олимпиаде в Пхенчхане.

24 февраля МОК с учетом мнения этой комиссии будет решать, смогут ли спортсмены из РФ на церемонии закрытия Олимпиады пройти под своим флагом. Напомним, что по решению МОК из-за допингового скандала спортсмены из России выступают на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

Также ранее допинг-тест на Играх в Пхенчхане провалил словенский хоккеист Жига Еглич.