В Харькове украинец и россиянин угнали за 3 месяца автомобилей Lexus на 150 тысяч долларов

Правоохранители Харьковщины задержали украинца и россиянина, помышлявших угоном дорогих автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного ведомства области на странице в Facebook.

Злоумышленники специализировались исключительно на автомобилях марки Lexus. В течение трех месяцев они похитили несколько автомобилей. Общая сумма ущерба составила 150 тысяч долларов.

«Злоумышленники похищали автомобили на территории Харькова и области, после чего требовали у владельцев деньги за их возвращение. Так, 13 февраля мужчины незаконно завладели автомобилем Lexus на улице Каразина. При попытке его перегона полицейские совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины задержали двух подозреваемых — 21-летнего уроженца Российской Федерации и 27-летнего харьковчанина», — говорится в сообщении.

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Олега Беха, во время совершения преступлений мужчины использовали альтернативные виды телефонной связи, постоянно меняли абонентские номера. Для угона автомобилей злоумышленники использовали устройства для принудительного открывания замков дверей транспортных средств, алгоритмические «кодграберы» разного типа сигнализации и выносные блоки диагностирования электронной системы, что давало им возможность полностью контролировать и управлять автомобилем.

Работники полиции также установили гаражно-строительный кооператив, на территории которого злоумышленники длительное время арендовали помещение. Там они прятали ранее похищенные транспортные средства.

Задержанные обоснованно подозреваются в совершении нескольких аналогичных преступлений на территории Шевченковского и Киевского районов. Автомобили найдены и возвращены владельцам. По данному факту следственным управлением открыто уголовное производство по ч. 2, ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении данного преступления. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 140 тысяч гривен. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются, уточняют в полиции.

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