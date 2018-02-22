МИД предупреждает: в Танзании эпидемия холеры

В Министерстве иностранных дел Украины предупредили соотечественников о вспышке эпидемии холеры в Объединенной Республике Танзания.

Так, в провинции Dodoma зафиксировано 53 случая заболевания, четыре — со смертельным исходом. Есть заболевшие и в других провинциях: Rukwa (19 случаев), Songwe (9 случаев) и Ruvuma (2 случая).

МИД рекомендует гражданам Украины, которые планируют свои путешествия за границу, воздержаться от посещения этих провинций до нормализации эпидемиологической ситуации, а гражданам, находящимся в Танзании, проявлять особую осмотрительность и соблюдать рекомендации местных органов власти, медицинских и других компетентных служб.

«В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в посольство Украины в Республике Кения по телефону: (+254) 733−366−366, по электронной почте: emb_ke@mfa.gov.ua или на круглосуточную „горячую линию“ МИД Украины: + 38−044−238−16−57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua», — сообщают во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщали fakty.ua, в МИД информировали, что на борту самолета, потерпевшего крушение в Иране, украинцев не было.