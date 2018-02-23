Атаку в Сирии, во время которой погибли наемники из «Вагнера», санкционировал Кремль, - СМИ

Российский олигарх Евгений Пригожин, который, как полагают, контролирует российских наемников, известных как ЧВК «Вагнер», находился в тесном контакте с кремлевскими и сирийскими должностными лицами в дни и недели до и после атаки, в которой они были разбиты.

Как сообщает «Украинская правда», об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на данные разведки США.

Согласно перехваченным разведкой США коммуникациям, в конце января Пригожин сказал высокопоставленному сирийскому чиновнику, что он «получил разрешение» от неуказанного российского министра продвигаться вперед с «быстрой и сильной» инициативой, которая должна состояться в начале февраля.

Издание напоминает, что Пригожин имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным со времен, когда он был ресторатором в Санкт-Петербурге и впоследствии расширился до масштабной бизнес-империи, в том числе получающей выгодные контракты от Минобороны России.

Кроме принадлежащих ему различных предприятий, по данным разведки США, Пригожин также «почти наверняка» контролирует российских наемников, сражающихся в Сирии на стороне президента Башара Асада.

Как сообщали fakty.ua, в СБУ подтвердили данные 25 танкистов из ЧВК «Вагнера».