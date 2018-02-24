Кременчугских гимназистов заразили сотрудники пищеблока

Целую неделю, с 19 по 23 февраля, учащиеся Кременчугской гимназии № 6 (Полтавская область) находились на карантине из-за массового заболевания, симптомы которого были похожи на острое пищевое отравление. («ФАКТЫ» писали об этом). Всего заболело 15 детей, пятерых госпитализировали в инфекционное отделение детской городской больницы, остальные лечились амбулаторно.

У всех заболевших наблюдались одинаковые симптомы: резкое повышение температуры, сильная рвота, жидкий стул. Родители детей подозревали в этом и мясо, которое в тот день плохо пахло, и воду, и поваров, накладывавших салаты на тарелки без перчаток.

Как оказалось, распространителями инфекции были две работницы пищеблока и работница буфета. Взятые у них смывы с рук показали, что женщины являются переносчиками бактерии клебсиеллы пневмонии -- условно-патогенной микрофлоры, которая под влиянием провоцирующих факторов способна вызывать инфекционные заболевания. Эта же бактерия была выявлена в смывах с разделочных досок для овощей и с вымытой тарелки. Что свидетельствует, как заявила городской эпидемиолог Лариса Коровина, о нарушении правил личной гигиены людьми, работающими с продуктами питаниями. То есть пищевого отравления не было, была кишечная инфекция, и карантинные меры способствовали разрыву цепочки по ее распространению.

В настоящий момент и сотрудницы пищеблока, и заразившиеся гимназисты продолжают лечение. Руководителю городского департамента образования Геннадию Москалику поручено до 1 марта провести служебное расследование в отношении персонала, причастного к организации питания в гимназии, а руководителю горздрава Дмитрию Петращуку -- детальную проверку личных медицинских карт сотрудников пищеблока.