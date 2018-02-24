Минфин США анонсировал новые санкции против России

Министерство финансов Соединенных Штатов совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) обсуждает новые санкции в отношении России. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин в пятницу, 23 февраля, передает DW.

Он пообещал рассказать о санкциях в течение нескольких недель.

Речь идет об ответных мерах за предполагаемое вмешательство России в выборы в США.

Минфин намерен «принять во внимание» расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. В четверг, 22 февраля, агентство Reuters также сообщило со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа о подготовке новых санкций в ответ на вмешательство в американские выборы.

Напомним, что 16 февраля спецпрокурор США Роберт Мюллер представил первые результаты расследования. Во вмешательстве в кампанию по выборам американского президента обвиняют 13 граждан России и три юридических лица, в том числе так называемая фабрика троллей из Санкт-Петербурга. В числе обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют человеком, близким к президенту Путину. «Сговор имел целью ослабить, создать помехи и нанести ущерб законной администрации США, чтобы позволить вмешаться в политический и избирательный процесс», — сказано в заявлении ведомства спецпрокурора Мюллера.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Рик Гейтс, бизнес-партнер одного из фигурантов «кремлевских списков» Пола Манафорта, признал себя виновным во лжи и заговоре против США.