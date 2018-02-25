В Одессе задержаны четверо львовских ультрас, избивших правоохранителей на железнодорожном вокзале

В Одессе задержаны четверо фанатов футбольного клуба «Карпаты», устроивших на железнодорожном вокзале драку с полицейскими.

— Вечером 24 февраля, осуществляя мероприятия по охране общественного порядка и безопасности на территории вокзала, работники полиции заметили группу мужчин, которые курили в общественном месте, — рассказали «ФАКТАМ» в Одесском региональном главке Нацполиции. — На законные требования прекратить противоправные действия молодые люди, которые, по предварительной информации, находились в состоянии алкогольного опьянения, отреагировали агрессивно и устроили драку с полицейскими.

Пользуясь численным превосходством, правонарушители нанесли патрульным телесные повреждения. На место происшествия были направлены наряды полиции, которые задержали злоумышленников и доставили их в Приморский отдел полиции.

По словам начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, от действий группы правонарушителей пострадали двое работников патрульной полиции.

«Это стыд, никогда еще ультрас из Львова не демонстрировали такое позорное поведение.

Я все понимаю, и страсти, и то, что можно немного потолкаться, но то, что произошло — это уже слишком и бросает тень на всех болельщиков. За события, произошедшие на железнодорожном вокзале, задержаны четыре человека", — подчеркнул Головин.

По факту случившегося открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечают в полиции, это не единственное правонарушение, допущенное львовскими фантами, прибывшими в Одессу на футбольный матч «Черноморец» (Одесса) — «Карпаты» (Львов). Так, 24 февраля, еще до начала матча, в полицию доставили троих болельщиков, хулиганивших в поезде, прибывшем из Львова.

«По спецлинии „102“ поступило сообщение о том, что в поезде Львов — Одесса несколько человек ведут себя агрессивно. Выехавшая следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции установила, что болельщики в состоянии алкогольного опьянения, применяя ненормативную лексику, оскорбляли других пассажиров, нарушали общественный порядок», — рассказали в главке.

По данным советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, фанаты «Карпат», прибывшие в Одессу болеть за свой клуб, «разгромили вагон», в котором ехали.

«Сами потом сидели с выбитым окном… — мороз на дворе… Пришлось их встречать с автозаками», — отметил Форостяк.

В отношении хулиганов составлены протоколы по ч. 1 ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 24 февраля в Одессе и Александрии состоялись матчи предпоследнего тура первого этапа чемпионата Украины по футболу. «Черноморцу» и «Карпатам» пришлось сражаться в сложных погодных условиях (на заснеженном поле и оранжевым мячом). Уже на 30-й минуте встречи одесситов подвел капитан команды Кирилл Ковалец, который за удар соперника по лицу был удален с поля. Но реализовать численное превосходство львовяне не смогли — 0:0.