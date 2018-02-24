УПЛ: «Карпаты» увезли ничью из заснеженной Одессы

В субботу, 24 февраля, в Одессе и Александрии состоялись матчи предпоследнего тура первого этапа чемпионата Украины по футболу, по итогам которого команды будут разбиты на две шестерки. Первая — продолжит борьбу за медали и места в еврокубках, вторая — определит неудачника, который вылетит в первый дивизион напрямую, и два клуба, которым предстоят переходные поединки за право остаться в элите.

«Черноморцу» и «Карпатам» пришлось сражаться в сложных погодных условиях (на заснеженном поле и оранжевым мячом). Уже на 30-й минуте встречи одесситов подвел капитан команды Кирилл Ковалец, который за удар соперника по лицу был удален с поля. Но реализовать численное превосходство львовяне не смогли — 0:0.

Что же касается встречи «Александрия» -- «Мариуполь», то в противостоянии подопечных Владимира Шарана и Александра Бабича хозяева поля вырвали победу в конце встречи — 1:0 (Гитченко, 88).

Матчи «Олимпик» -- «Сталь», «Заря» -- «Ворскла», «Верес» -- «Динамо» и «Шахтер» -- «Зирка» будут сыграны в воскресенье, 25 февраля.

Положение команд:



1. «Шахтер» — 45 очков (20 матчей) ;

2. «Динамо» — 42 (20);

3. «Ворскла» — 34 (20);

4. «Заря» — 30 (20);

5. «Мариуполь» — 29 (21);

6. «Верес» — 26 (20);

7. «Олимпик» — 25 (20);

8. «Александрия» — 22 (21);

9. «Карпаты» — 19 (21);

9. «Зирка» — 18 (20);

10. «Черноморец» — 18 (21);

12. «Сталь» — 15 (20).

Ранее fakty.ua сообщали, что «Карпаты» и «Олимпик» доиграли матч премьер-лиги спустя 80 дней.