В Киеве вандалы осквернили могилу Леси Украинки

В Киеве на Байковом кладбище вандалы осквернили могилу выдающейся украинской поэтессы Леси Украины, украв с памятника бронзовые гирлянды.

Об этом сообщил глава Национального союза писателей Украины (НСПУ) Михаил Сидоржевский.

«25 февраля — день рождения Леси Украинки. Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники таланта Леси. И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе. От величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри», — написал он в Facebook.

Напомним, в Нацполиции Львовской области сообщили об установлении причастных к повреждению памятника Тарасу Шевченко в городе Стрый.