Легендарный легкоатлет Усейн Болт назвал клуб, в котором начнет футбольную карьеру (фото)

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира в беге на 100 и 200 метров Усейн Болт начал профессиональную футбольную карьеру. Легендарный 31-летний легкоатлет с Ямайки, которому принадлежат мировые рекорды на обеих спринтерских дистанциях (9,58 секунды и 19,19 секунды), заключил контракт с лидером чемпионата Южно-Африканской Республики «Мамелоди Сандаунз» (Претория).

Отмечу, что новая команда Болта — обладатель наибольшего количества чемпионских званий (семь) с момента образования премьер-лиги ЮАР в 1996 году и сильнейший клуб Африки 2016-го. «Футбол никогда не будет прежним», — иронично написал чемпион в Twitter.

При этом бегун взял себе футболку с номером «1», под которым обычно выступают голкиперы.

Как известно, Болт завершил карьеру летом 2017-го после чемпионата мира в Лондоне. В заключительном забеге в карьере ямаец получил травму бедра, от которой восстанавливался пять месяцев.

*Болт взял себе футболку с номером «1», под которым обычно выступают голкиперы

*Знаменитую «молнию» вместе с Болтом продемонстрировали все футболисты африканского клуба



*Усейн Болт: «Футбол никогда не будет прежним»

Во время активных выступлений Болт вел переговоры о краткосрочных соглашениях с «Манчестер Юнайтед» (спортсмен сообщал, что его кумир — легенда «МЮ» голландец Руд ван Нистелрой) и дортмундской «Боруссией», но до подписания контракта дело не дошло. Кроме того, несколько недель назад бегун предлагал свои услуги клубу Дэвида Бекхэма «Майами».

Ранее fakty.ua сообщали, что на Ямайке погиб серебряный призер Олимпиады-2008 в прыжках высоту Джермейн Мейсон.