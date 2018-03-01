Суд разрешил заочное расследование в отношении «Няши» Поклонской

Суд разрешил Генеральной прокуратуре специальное (заочное) расследование дела депутата Государственной думы России, бывшего «прокурора» аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Апелляционного суда Киева, передают «Украiнськi Новини».

«28 февраля 2018 года судья судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева отказал в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе стороны защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 сентября 2017 года», — сказано в сообщении.

Указанным постановлением суда было удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на осуществление заочного расследования в отношении Поклонской.

Наталья Поклонская подозревается по нескольким статьям УК Украины: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена).

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