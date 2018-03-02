«Прикрути»: Порошенко поддержал инициативу «Нафтогаза»

«#Прикрути — важная инициатива „Нафтогаза Украины“, который призывал украинцев сплотиться против очередной провокации Кремля. „Газпром“, проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, снизил на 20 процентов давление в газопроводах на своей стороне системы, чтобы дискредитировать Украину. Чтобы разрушить этот сценарий, достаточно на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус», — так президент Украины Петр Порошенко прокомментировал предложенный НАК вариант по снижению потребления газа.

Глава государства заявил, что присоединяется к этой инициативе лично, я также призывал все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях.

«Так же прошу граждан на несколько дней прикрутить отопления только на один градус, или максимально избегать потерь тепла в домах. Благодаря нашей сплоченности „Газпром“ и Кремль не смогут шантажировать Украину», — добавил Петр Порошенко.

Как сообщали fakty.ua, в «Нафтогазе» предложили способ борьбы с газовым шантажом России.