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Юрий Россошанский

Убийство Ноздровской: суд продлил арест Россошанского

Инф. «ФАКТОВ»

02.03.2018 21:31 91

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Шевченковский районный суд города Киева на заседании 2 марта продлил на 60 дней содержание под стражей подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому. Об этом сообщает «Обозреватель».

На суде прокурор заявил о наличии «реального риска», что подозреваемый может скрываться от следствия и влиять на свидетелей.

В свою очередь адвокат подсудимого просил для своего подзащитного круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Сам подозреваемый на суде вновь признался в содеянном.

«Это был взрыв. Никто этого не хотел и не планировал… Я раскаиваюсь!» — сказал он.

Предыдущее заседание суда состоялось 18 января. Тогда суд также не отпустил Россошанского под домашний арест. А в начале февраля Обуховский районный суд Киевской области оставил под стражей Дмитрия Россошанского, обвиняемого в совершении ДТП, в котором погибла сестра убитой юристки Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская.

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