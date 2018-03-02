Убийство Ноздровской: суд продлил арест Россошанского
Шевченковский районный суд города Киева на заседании 2 марта продлил на 60 дней содержание под стражей подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому. Об этом сообщает «Обозреватель».
На суде прокурор заявил о наличии «реального риска», что подозреваемый может скрываться от следствия и влиять на свидетелей.
В свою очередь адвокат подсудимого просил для своего подзащитного круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.
Сам подозреваемый на суде вновь признался в содеянном.
«Это был взрыв. Никто этого не хотел и не планировал… Я раскаиваюсь!» — сказал он.
Предыдущее заседание суда состоялось 18 января. Тогда суд также не отпустил Россошанского под домашний арест. А в начале февраля Обуховский районный суд Киевской области оставил под стражей Дмитрия Россошанского, обвиняемого в совершении ДТП, в котором погибла сестра убитой юристки Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская.
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