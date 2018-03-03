В Харькове без тепла 84 здания и больница
В Харькове на тепломагистрали на улице Чернышевского произошел порыв, из-за которого без отопления осталось 84 жилых дома и больница.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.
«Без отопления — 84 жилых дома и 27 городская больница. В больницу привезли дополнительные обогреватели, идет ремонт теплотрассы», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, восстановить теплоснабжение обещают к 18:00.
Напомним, в Харькове только успели ликвидировать порывы на теплотрассе, которые случились 24−25 февраля и оставили без отопления жителей двух районов, как в ночь на 28 февраля произошел новый порыв, и жилые дома на Салтовке остались без тепла.
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