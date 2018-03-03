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В Харькове без тепла 84 здания и больница

В Харькове без тепла 84 здания и больница

Инф. «ФАКТОВ»

03.03.2018 14:56 68

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В Харькове на тепломагистрали на улице Чернышевского произошел порыв, из-за которого без отопления осталось 84 жилых дома и больница.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

«Без отопления — 84 жилых дома и 27 городская больница. В больницу привезли дополнительные обогреватели, идет ремонт теплотрассы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, восстановить теплоснабжение обещают к 18:00.

Напомним, в Харькове только успели ликвидировать порывы на теплотрассе, которые случились 24−25 февраля и оставили без отопления жителей двух районов, как в ночь на 28 февраля произошел новый порыв, и жилые дома на Салтовке остались без тепла.

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