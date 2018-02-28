В Харькове новая авария на теплотрассе, жители остались без отопления (фото)

В Харькове только успели ликвидировать порывы на теплотрассе, которые случились 24−25 февраля и оставили без отопления жителей двух районов, как в ночь на 28 февраля произошел новый порыв, и жилые дома на Салтовке остались без тепла.

Как сообщил депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк, утром 28 февраля подача тепла была формально восстановлена, теплоснабжение прилегающего района было переведено на параллельную линию. Тем не менее, батареи в домах «еле-еле даже не теплые».

«Аварийные бригады работают в очень тяжелых условиях. Вот уже которые сутки в режиме нон-стоп. О причинах ремонтники в один голос говорят: „Так, а чего хотеть, если трубами никто не занимается уже столько лет… что тут можно сделать???“ О чем можно говорить, если даже запчасти на технику в аварийных бригадах тепловых сетей сотрудникам иногда приходится покупать за свой счет??? А сама техника свое уже давным-давно отжила, так же как и трубы», — рассказал депутат.

В КП «Харьковские теплосети» подтвердили информацию об аварии на улице Краснодарской и переподключении отапливаемых объектов на резервную линию. Отмечается, что именно с этим связано снижение температуры теплоносителя.

Напомним, из-за аварии 24 февраля, когда произошел прорыв трубы магистральной теплосети, без теплоснабжения остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 медучреждения, в том числе четыре стационара.

Фото Igor Cherniak/Facebook