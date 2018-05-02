Госстат определил самую высокооплачиваемую профессию

Деньги

Государственная служба статистики назвала самые высокооплачиваемые профессии в Украине. Согласно этим данным, лучше всего вознаграждается работа в авиационной отрасли — там средняя зарплата в марте достигла 31 720 гривен.

На втором месте в рейтинге зарплат — финансовая и страховая деятельность. Средний представитель данной сферы получает 17 653 гривни.

Считающуюся высокооплачиваемой IT-сферу (информация и телекоммуникации) Госстат поставил только на третью позицию в рейтинге. Связано это с методикой подсчета: в статистике находят отражение легальные зарплаты штатных работников компаний с численностью свыше 10 человек. В среднем выплаты составляют 13 808 гривен.

Кроме того, Госстат проанализировал зарплаты по регионам. Выяснилось, что зарплаты выше средней (8382 гривни) получают в Киеве (13,4 тыс. гривен), Киевской (8399 грн), Донецкой (8927 грн) и Днепропетровской области (8387 грн).

Напомним, минимальная зарплата по состоянию на март 2018 года составляла 3723 гривни.

Фото bank.gov.ua