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Госстат определил самую высокооплачиваемую профессию
Государственная служба статистики назвала самые высокооплачиваемые профессии в Украине. Согласно этим данным, лучше всего вознаграждается работа в авиационной отрасли — там средняя зарплата в марте достигла 31 720 гривен.
На втором месте в рейтинге зарплат — финансовая и страховая деятельность. Средний представитель данной сферы получает 17 653 гривни.
Считающуюся высокооплачиваемой IT-сферу (информация и телекоммуникации) Госстат поставил только на третью позицию в рейтинге. Связано это с методикой подсчета: в статистике находят отражение легальные зарплаты штатных работников компаний с численностью свыше 10 человек. В среднем выплаты составляют 13 808 гривен.
Кроме того, Госстат проанализировал зарплаты по регионам. Выяснилось, что зарплаты выше средней (8382 гривни) получают в Киеве (13,4 тыс. гривен), Киевской (8399 грн), Донецкой (8927 грн) и Днепропетровской области (8387 грн).
Напомним, минимальная зарплата по состоянию на март 2018 года составляла 3723 гривни.
Фото bank.gov.ua
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