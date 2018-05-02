Здоровье

В Украине впервые за десять лет снизилась смертность от инфарктов

В 11 областях Украины впервые за 10 лет снизилась смертность от инфаркта миокарда. Показатель пошел на спад в 2017 году, сократившись на 20%.

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, что улучшить ситуацию помогли современные технологии в кардиоцентрах, а именно новые ангиографы — оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.

В список регионов, где появление современных технологий снизило смертность от инфарктов, вошли Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Черкасская, Харьковская и Херсонская области. Медикам в 2017 году удалось спасти на 420 жизней больше, чем в 2015-м.

Как сообщали «ФАКТЫ», от инфаркта миокарда в мире умирает около семи миллионов человек ежегодно. Чтобы защитить себя и близких, необходимо быть максимально осведомленными о болезни и возможностях лечения.