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Взрывы на военных складах в Балаклее: Генштаб обнародовал причину (видео)
Стала известна причина, по которой, возможно, начался пожар на военных складах в Балаклее Харьковской области. Сначала загорелась сухая трава, а потом сдетонировали снаряды, которые не взорвались во время предыдущего пожара в марте 2017 года. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в пресс-службе Генштаба Вооруженных Сил Украины.
«Пожар начался 3 мая в 13.35. Загорелась сухая трава на прежней технической территории 65-го арсенала. Как раз в это время проводились работы по разминированию снарядов, оставшихся от предыдущего пожара.
На тушение брошена военная техника — два пожарных танка и инженерная машина. Военнослужащие, которые занимались разминированием, эвакуированы", — сказали в Генштабе.
В мэрии Балаклеи заявили о том, что в настоящее время происходит эвакуация жителей домов в радиусе 25 километров от эпицентра взрыва. Планируется вывезти 1500 человек. Экстренно прекращены уроки в школе. Всех учеников отправили по домам.
Местные жители пишут в соцсетях, что насчитали более 20 взрывов.
Полиция ограничила въезд в город. Всех выпускают, но никого не впускают.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что житель Балаклеи отсудил у Минобороны компенсацию за взрывы на арсенале боеприпасов.
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