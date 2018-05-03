Взрывы на военных складах в Балаклее: Генштаб обнародовал причину (видео)

Происшествия

Стала известна причина, по которой, возможно, начался пожар на военных складах в Балаклее Харьковской области. Сначала загорелась сухая трава, а потом сдетонировали снаряды, которые не взорвались во время предыдущего пожара в марте 2017 года. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в пресс-службе Генштаба Вооруженных Сил Украины.

«Пожар начался 3 мая в 13.35. Загорелась сухая трава на прежней технической территории 65-го арсенала. Как раз в это время проводились работы по разминированию снарядов, оставшихся от предыдущего пожара.

На тушение брошена военная техника — два пожарных танка и инженерная машина. Военнослужащие, которые занимались разминированием, эвакуированы", — сказали в Генштабе.

В мэрии Балаклеи заявили о том, что в настоящее время происходит эвакуация жителей домов в радиусе 25 километров от эпицентра взрыва. Планируется вывезти 1500 человек. Экстренно прекращены уроки в школе. Всех учеников отправили по домам.

Местные жители пишут в соцсетях, что насчитали более 20 взрывов.

Полиция ограничила въезд в город. Всех выпускают, но никого не впускают.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что житель Балаклеи отсудил у Минобороны компенсацию за взрывы на арсенале боеприпасов.