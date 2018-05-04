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Порошенко согласился разместить у себя дома гостей Лиги чемпионов
Президент Петр Порошенко собирается поселить у себя дома футбольных фанатов — гостей финала Лиги чемпионов-2018. Об этом глава государства рассказал на встрече с исполнительным директором UEFA Events SA Мартином Калленом.
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«Сегодня невозможно найти ни единого места в отеле. Хочу сказать, что некоторых гостей буду селить у себя дома, — рассказал президент. — Фактически такой уровень ажиотажа, такой уровень популярности. Приятно, что Киев принимает такое важное, такое праздничное событие мирового значения».
24 мая на стадионе «Динамо» им. Лобановского состоится финал женской Лиги Чемпионов между немецким «Вольфсбургом» и французским «Лионом». 26 мая на НСК «Олимпийский» пройдет финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся «Реал» и «Ливерпуль». Поединок будет транслироваться в 140 странах. Ожидается, что матч будут смотреть миллиарды зрителей.
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