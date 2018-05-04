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Россия не позволяет отремонтировать Донецкую фильтровальную станцию
Ремонтно-восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции, обеспечивающей водой Авдеевку и другие прифронтовые населенные пункты, пока откладываются. На встрече Трехсторонней контактной группы в Минске российская делегация, несмотря на неоднократные настаивания украинской стороны, отказалась предоставить гарантии безопасности персоналу станции. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского представителя на переговорах Дария Олифер.
Аналогично не были даны гарантии безопасности наблюдателям миссии ОБСЕ.
Напомним, 25 апреля Донецкая фильтровальная станция подверглась сильнейшему обстрелу. До этого был обстрелян автобус с персоналом станции. Пятеро работников получили ранения.
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“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”