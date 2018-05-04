Россия не позволяет отремонтировать Донецкую фильтровальную станцию

Политика

Ремонтно-восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции, обеспечивающей водой Авдеевку и другие прифронтовые населенные пункты, пока откладываются. На встрече Трехсторонней контактной группы в Минске российская делегация, несмотря на неоднократные настаивания украинской стороны, отказалась предоставить гарантии безопасности персоналу станции. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского представителя на переговорах Дария Олифер.

Аналогично не были даны гарантии безопасности наблюдателям миссии ОБСЕ.

Напомним, 25 апреля Донецкая фильтровальная станция подверглась сильнейшему обстрелу. До этого был обстрелян автобус с персоналом станции. Пятеро работников получили ранения.