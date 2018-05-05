Евгений Коноплянка стал вице-чемпионом Германии

Спорт

В субботу, 5 мая, 28-летний полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка в составе «Шальке» стал вице-чемпионом Германии. В поединке предпоследнего тура бундеслиги гельзенкирхенцы обыграли в гостях «Аугсбург» (2:1), а наш соотечественник провел на поле 83 минуты.

Набрав 60 очков, команда Доменико Тедеско досрочно гарантировала себе второе место и путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

К слову, «Шальке» подсобила дортмундская «Боруссия», которая в родных стенах неожиданно проиграла «Майнцу» — 1:2 (Андрей Ярмоленко вышел на замену на 74-й минуте).

Отмечу, что ранее Коноплянка (28 поединков, шесть мячей и пять результативних передач в нынешнем сезоне) завоевывал медали национальных лиг только на родине, когда в составе «Днепра» добывал «серебро» (в 2014-м) и «бронзу» (в 2015-м) чемпионата Украины.

Положение лидеров за тур до финиша: 1. «Бавария» — 84; 2. «Шальке» — 60; 3. «Боруссия» Д. — 55; 4. «Хоффенхайм» — 52; 5. «Байер» — 52; 6. «Лейпциг» — 50.

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